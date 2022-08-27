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Сегодня сборная Украины стартует на волейбольном чемпионате мира-2022
Удачи, парни
Фото: cev.eu / Автор неизвестен
Сегодня, 27 августа, мужская сборная Украины начинает свой путь на чемпионате мира-2022 по волейболу.
На мировом мундиале, который состоится в польских Катовице и Гливице, а также в словенской Любляне, наша команда будет стартовать матчем против сборной Сербии.
Начало поединка – в 21:30 по киевскому времени, место проведения – Катовице.
Отметим, что Украина будет играть в группе А, а ее соперниками, кроме вышеупомянутой Сербии, станут сборные Туниса и Пуэрто-Рико.
Телевизионная трансляция – телеканал УНИАН.
Всего за право стать сильнейшей командой мира будут бороться 24 команды.
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