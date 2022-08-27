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Сегодня сборная Украины стартует на волейбольном чемпионате мира-2022

Другие виды
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Удачи, парни

Сегодня сборная Украины стартует на волейбольном чемпионате мира-2022

Фото: cev.eu / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 августа, мужская сборная Украины начинает свой путь на чемпионате мира-2022 по волейболу.

На мировом мундиале, который состоится в польских Катовице и Гливице, а также в словенской Любляне, наша команда будет стартовать матчем против сборной Сербии.

Начало поединка – в 21:30 по киевскому времени, место проведения – Катовице.

Отметим, что Украина будет играть в группе А, а ее соперниками, кроме вышеупомянутой Сербии, станут сборные Туниса и Пуэрто-Рико.

Телевизионная трансляция – телеканал УНИАН.

Всего за право стать сильнейшей командой мира будут бороться 24 команды.

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В статье: сборная Украины по волейболу
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