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Сборная Украины проиграла Сербии 0:3 на ЧМ по волейболу

Другие виды
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В параллельном матче группы Тунис обыграл Пуэрто-Рико

Сборная Украины проиграла Сербии 0:3 на ЧМ по волейболу

фото - cev.eu

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины провела первый матч на чемпионате мира-2022 по волейболу в Любляне, Катовице и Гливице. Соперником украинцев стала сборная Сербии, одержавшая победу со счетом 3:0 (28:26, 25:21, 25:20).

В группе с Украиной, помимо Сербии, есть также сборные Туниса и Пуэрто-Рико. В параллельном матче тунисцы также одержали победу со счетом 3:0. Украинцам осталось сыграть всего две игры на ЧМ. Из групп выйдут лишь первые места, а также четырех лучших вторых.

ЧМ-2022 по волейболу

Украина – Сербия 0:3

(26:28, 21:25, 20:25)

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В статье: волейбол сборная Украины по волейболу
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