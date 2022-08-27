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Сборная Украины проиграла Сербии 0:3 на ЧМ по волейболу
В параллельном матче группы Тунис обыграл Пуэрто-Рико
фото - cev.eu
Сборная Украины провела первый матч на чемпионате мира-2022 по волейболу в Любляне, Катовице и Гливице. Соперником украинцев стала сборная Сербии, одержавшая победу со счетом 3:0 (28:26, 25:21, 25:20).
В группе с Украиной, помимо Сербии, есть также сборные Туниса и Пуэрто-Рико. В параллельном матче тунисцы также одержали победу со счетом 3:0. Украинцам осталось сыграть всего две игры на ЧМ. Из групп выйдут лишь первые места, а также четырех лучших вторых.
ЧМ-2022 по волейболу
Украина – Сербия 0:3
(26:28, 21:25, 20:25)
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