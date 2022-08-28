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Украина – Сербия: Видео-обзор первого поединка ЧМ-2022 по волейболу
Победы впереди
Фото: ГОРДОН
Сборная Украины по волейболу неудачно стартовала на проходящем на днях чемпионате мира-2022 в Польше и Словении.
В первом поединке на мундиале подопечные Угиса Крастиньша
Вашему вниманию видео-обзор матча:
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