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Украина – Сербия: Видео-обзор первого поединка ЧМ-2022 по волейболу

Другие виды
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Победы впереди

Украина – Сербия: Видео-обзор первого поединка ЧМ-2022 по волейболу

Фото: ГОРДОН

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по волейболу неудачно стартовала на проходящем на днях чемпионате мира-2022 в Польше и Словении.

В первом поединке на мундиале подопечные Угиса Крастиньша уступили сборной Сербии 0-3.

Вашему вниманию видео-обзор матча:

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В статье: сборная Украины по волейболу
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