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Олег Верняев поздравил Донецк с Днем города. Фото

Другие виды
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Олег Верняев поздравил Донецк с Днем города. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст Олег Верняев поздравил свой родной город Донецк с днем рождения. Соответствующий пост наш спортсмен разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Даяна Ястремская показала фото подготовки к US Open.

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В статье: Олег Верняев
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