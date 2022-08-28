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Олег Верняев поздравил Донецк с Днем города. Фото
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Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский гимнаст Олег Верняев поздравил свой родной город Донецк с днем рождения. Соответствующий пост наш спортсмен разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Даяна Ястремская
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