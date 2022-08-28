Сборная Украины вынесла Португалию 3:0 в отборе на ЧЕ-2023 по волейболу

Женская сборная Украины провела третий матч в рамках отбора на чемпионат Европы по волейболу в 2023 году. На этот раз соперником стала сборная Португалии.

Украинки выиграли матч со счетом 3:0 (25:17, 25:21, 25:8) и закрепились на безоговорочном первом месте в группе с 8 очками. У второй сборной – Венгрии – отставание в одно очко. Третья – Португалия с тремя очками. Последний же Кипр с нулем баллов.

Отбор на чемпионат Европи-2023 по волейболу

Украина – Португалия 3:0

(25:17, 25:21, 25:8)