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Сборная Украины вынесла Португалию 3:0 в отборе на ЧЕ-2023 по волейболу

Другие виды
(2 голосов)

У украинок – 3 победы в 3 матчах

Сборная Украины вынесла Португалию 3:0 в отборе на ЧЕ-2023 по волейболу

Фото: УНИАН

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины провела третий матч в рамках отбора на чемпионат Европы по волейболу в 2023 году. На этот раз соперником стала сборная Португалии.

Украинки выиграли матч со счетом 3:0 (25:17, 25:21, 25:8) и закрепились на безоговорочном первом месте в группе с 8 очками. У второй сборной – Венгрии – отставание в одно очко. Третья – Португалия с тремя очками. Последний же Кипр с нулем баллов.

Отбор на чемпионат Европи-2023 по волейболу

Украина – Португалия 3:0

(25:17, 25:21, 25:8)

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В статье: женская сборная Украины по волейболу чемпионат Европы по волейболу
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