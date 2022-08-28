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Сборная Украины вынесла Португалию 3:0 в отборе на ЧЕ-2023 по волейболу
У украинок – 3 победы в 3 матчах
Фото: УНИАН
Женская сборная Украины провела третий матч в рамках отбора на чемпионат Европы по волейболу в 2023 году. На этот раз соперником стала сборная Португалии.
Украинки выиграли матч со счетом 3:0 (25:17, 25:21, 25:8) и закрепились на безоговорочном первом месте в группе с 8 очками. У второй сборной – Венгрии – отставание в одно очко. Третья – Португалия с тремя очками. Последний же Кипр с нулем баллов.
Отбор на чемпионат Европи-2023 по волейболу
Украина – Португалия 3:0
(25:17, 25:21, 25:8)
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