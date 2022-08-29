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Сборная Украины сыграет с Тунисом во втором туре группового этапа ЧМ по волейболу
Ждем лишь победы
фото из свободных источников
Сегодня, 29 августа состоится второй матч сборной Украины по волейболу на ЧМ, в котором она сыграет с Тунисом.
Транслировать матч будет телеканал УНИАН в 21:30..
Напомним, что в первом матче Украина не смогла переиграть сборную Сербии.
Стоит отметить, что изначально чемпионат мира-2022 должен был пройти в россии, но из-за нападения на Украину соревнования проходят в Польше и Словении.
Группа А
Украина – Тунис – 21.30
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