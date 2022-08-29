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Сборная Украины сыграет с Тунисом во втором туре группового этапа ЧМ по волейболу

Другие виды
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Ждем лишь победы

Сборная Украины сыграет с Тунисом во втором туре группового этапа ЧМ по волейболу

фото из свободных источников

Новина українською

Сегодня, 29 августа состоится второй матч сборной Украины по волейболу на ЧМ, в котором она сыграет с Тунисом.

Транслировать матч будет телеканал УНИАН в 21:30..

Напомним, что в первом матче Украина не смогла переиграть сборную Сербии.

Стоит отметить, что изначально чемпионат мира-2022 должен был пройти в россии, но из-за нападения на Украину соревнования проходят в Польше и Словении.

Группа А

Украина – Тунис – 21.30

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В статье: сборная Украины по волейболу
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