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Сборная Украины обыграла Тунис в матче ЧМ по волейболу
Первая победа наших волейболистов на ЧМ за 24 года
Фото: ГОРДОН
29 августа в польском городе Катовице состоялся матч второго тура группы А чемпионата мира по волейболу среди мужчин, в котором Украина встречалась с Тунисом.
Первый сет лучше начали соперники украинцев, и в итоге наша команда начала отрываться 19:16, 23:19 и наконец завершила сет в свою пользу 25:21.
Во второй партии номинальные хозяева повели с первых минут и в итоге выиграли этот сет 25:19.
В третьей партии соперник просто доигрывал игру, а наша сборная демонстрировала отличную игру и в итоге счет на табло был 25:15.
Чемпионат мира по волейболу. Мужчины
Группа А
Украина – Тунис
3:0 (25:21, 25:19, 25:15)
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