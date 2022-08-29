Сборная Украины обыграла Тунис в матче ЧМ по волейболу

29 августа в польском городе Катовице состоялся матч второго тура группы А чемпионата мира по волейболу среди мужчин, в котором Украина встречалась с Тунисом.

Первый сет лучше начали соперники украинцев, и в итоге наша команда начала отрываться 19:16, 23:19 и наконец завершила сет в свою пользу 25:21.

Во второй партии номинальные хозяева повели с первых минут и в итоге выиграли этот сет 25:19.

В третьей партии соперник просто доигрывал игру, а наша сборная демонстрировала отличную игру и в итоге счет на табло был 25:15.

Чемпионат мира по волейболу. Мужчины

Группа А

Украина – Тунис

3:0 (25:21, 25:19, 25:15)