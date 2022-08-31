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Мотор уступил Байер Дормагену в стартовом матчей 2-й Бундеслиги
Украинской команде не хватило 5 мячей
Фото: Мотор
Запорожский "Мотор" с поражения стартовал в германской Бундеслиге. Украинская команда уступила "Байеру Дормагену".
Весь матч прошел под диктовку гостей. Во второй половине матча наши гандболисты были близки к тому, чтобы переломить ход игры, но немцы сумели выстоять.
Лучшим бомбардиром матча стал левый полусредний "Мотора" Дмитрий Горига – 8 мячей.
2-я Бундеслига. 1-й тур
"Мотор" – "Байер Дормаген" 28:33 (15:17)
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