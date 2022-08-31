Мотор уступил Байер Дормагену в стартовом матчей 2-й Бундеслиги

Запорожский "Мотор" с поражения стартовал в германской Бундеслиге. Украинская команда уступила "Байеру Дормагену".

Весь матч прошел под диктовку гостей. Во второй половине матча наши гандболисты были близки к тому, чтобы переломить ход игры, но немцы сумели выстоять.

Лучшим бомбардиром матча стал левый полусредний "Мотора" Дмитрий Горига – 8 мячей.

2-я Бундеслига. 1-й тур

"Мотор" – "Байер Дормаген" 28:33 (15:17)