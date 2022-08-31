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Сборная Украины по волейболу обыграла Пуэрто-Рико и гарантировала себе место в 1/8 финала ЧМ
Отличный матч
фото - cev.eu
31 августа сборная Украины по волейболу провела третий матч на чемпионате мира.
В этот раз наша команда играла с Пуэрто-Рико.
Напомним, что в первом матче Украина проиграла Сербии, во втором – победила Тунис.
Первый сет получился очень напряженным, ни одна из команд не хотела уступать при счете 24:24, наша команда потеряла 2 мяча преимущества и в итоге проиграла.
В следующих трех партиях сборная Украины смогла реабилитироваться и просто уничтожила соперника.
По итогам трех туров подопечные Угиса Крастиньша занимают второе место и гарантированно выходят в 1/8 финала чемпионата мира.
Групповой этап. ЧМ-2022
Украина - Пуэрто-Рико - 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19)
Турнирная таблица после 3 туров:
1. Сербия – 9 очков,
2. Украина – 6 очков,
3. Тунис – 3
4. Пуэрто-Рико – 0
5. VFR
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