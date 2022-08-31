Сборная Украины по волейболу обыграла Пуэрто-Рико и гарантировала себе место в 1/8 финала ЧМ

31 августа сборная Украины по волейболу провела третий матч на чемпионате мира.

В этот раз наша команда играла с Пуэрто-Рико.

Напомним, что в первом матче Украина проиграла Сербии, во втором – победила Тунис.

Первый сет получился очень напряженным, ни одна из команд не хотела уступать при счете 24:24, наша команда потеряла 2 мяча преимущества и в итоге проиграла.

В следующих трех партиях сборная Украины смогла реабилитироваться и просто уничтожила соперника.

По итогам трех туров подопечные Угиса Крастиньша занимают второе место и гарантированно выходят в 1/8 финала чемпионата мира.

Групповой этап. ЧМ-2022

Украина - Пуэрто-Рико - 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19)

Турнирная таблица после 3 туров:

1. Сербия – 9 очков,

2. Украина – 6 очков,

3. Тунис – 3

4. Пуэрто-Рико – 0

5. VFR