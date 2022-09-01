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Известно, с кем сыграет сборная Украины в 1/8 финала Чемпионата мира по волейболу

Другие виды
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Сборная, которая выиграла свою группу

Известно, с кем сыграет сборная Украины в 1/8 финала Чемпионата мира по волейболу

фото - volleyballworld.com

Новина українською

В среду, 31 августа, завершился групповой этап чемпионата мира по волейболу среди мужских сборных. Украина смогла в своем квартете финишировать второй и выйти в плей-офф. Команда Угиса Крастинша уступила Сербии, но затем обыграла Тунис (3:0) и Пуэрто-Рико (3:1).

Теперь в 1/8 финала Украина сыграет со сборной Нидерландов, которая уже выиграла сильную группу с Ираном, Аргентиной и Египтом. Нидерландцы на прошедшем чемпионате мира были восьмыми, а Евро-2021 завершили пятыми.

Победитель пары Нидерланды – Украина выйдет на победителя пары Словения – Германия.

Матч состоится 5 сентября в словенской Любляне. Начало игры в 18:30. Напомним, что матчи сборной Украины по волейболу на ЧМ транслирует Суспільне и УНИАН.

Все пары 1/8 финала ЧМ-2022 по волейболу

  • Словения – Германия. 3 сентября
  • Италия – Куба. 3 сентября
  • США – Турция. 4 сентября
  • Польша – Тунис. 4 сентября
  • Нидерланды – Украина. 5 сентября
  • Франция – Япония. 5 сентября
  • Сербия – Аргентина. 6 сентября
  • Бразилия – Иран. 6 сентября
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В статье: сборная Украины по волейболу
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