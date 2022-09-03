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Сборная Украины назвала состав на ЧМ-2022 по художественной гимнастике
Желаем удачи, девушки
Сборная Украины по художественной гимнастике назвала состав на чемпионате мира-2022, который состоится с 14 по 18 сентября в болгарской Софии.
Национальную команду на мундиале в личных соревнованиях представят Полина Карика (обруч, мяч, булавы), Виктория Оноприенко (обруч, мяч, булавы, лента) и Полина Городнича (лента).
В командных соревнованиях выступят Елизавета Азза, Дарья Дуда, Николь Красюк, Диана Баева, Анастасия Возняк, Александра Ющак.
Напомним, что ранее Украина
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