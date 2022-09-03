Сборная Украины назвала состав на ЧМ-2022 по художественной гимнастике

Сборная Украины по художественной гимнастике назвала состав на чемпионате мира-2022, который состоится с 14 по 18 сентября в болгарской Софии.

Национальную команду на мундиале в личных соревнованиях представят Полина Карика (обруч, мяч, булавы), Виктория Оноприенко (обруч, мяч, булавы, лента) и Полина Городнича (лента).

В командных соревнованиях выступят Елизавета Азза, Дарья Дуда, Николь Красюк, Диана Баева, Анастасия Возняк, Александра Ющак.