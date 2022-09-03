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Определился хозяин Чемпионата Европы-2025 по художественной гимнастике

Другие виды
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Хорошего праздника, братья

Определился хозяин Чемпионата Европы-2025 по художественной гимнастике

ukraine-rg.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Европы-2025 по художественной гимнастике пройдет в эстонском Таллинне. Об этом сообщает European Gymnastics.

Соревнования такого уровня эстонцы примут впервые.

Напомним, что ЧЕ-2024 состоится в Будапеште (Венгрия), а ЧЕ-2023 – в Баку (хотя раньше должен был состояться в москве).

Напомним, что ранее Украина объявила состав на ЧЕ-2022 по художественной гимнастике.

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В статье: художественная гимнастика Чемпионат Европы по художественной гимнастике
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