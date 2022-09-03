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Определился хозяин Чемпионата Европы-2025 по художественной гимнастике
Хорошего праздника, братья
ukraine-rg.com.ua
Чемпионат Европы-2025 по художественной гимнастике пройдет в эстонском Таллинне. Об этом сообщает European Gymnastics.
Соревнования такого уровня эстонцы примут впервые.
Напомним, что ЧЕ-2024 состоится в Будапеште (Венгрия), а ЧЕ-2023 – в Баку (хотя раньше должен был состояться в москве).
Напомним, что ранее Украина
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