Определился хозяин Чемпионата Европы-2025 по художественной гимнастике

Чемпионат Европы-2025 по художественной гимнастике пройдет в эстонском Таллинне. Об этом сообщает European Gymnastics.

Соревнования такого уровня эстонцы примут впервые.

Напомним, что ЧЕ-2024 состоится в Будапеште (Венгрия), а ЧЕ-2023 – в Баку (хотя раньше должен был состояться в москве).