Свой день рождения отмечает одна из лучших саблисток в истории – Ольга Харлан

Сегодня, 4 сентября, свой день рождения празднует одна из лучших саблисток в истории мира, и безусловно лучшая в своем деле нашего государства Ольга Харлан.

Напомним, что Ольга Харлан является Олимпийской чемпионкой и 3-кратным призером ОИ. Также она является 6-кратной чемпионкой мира и 9-кратным призером ЧМ.