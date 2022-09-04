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Свой день рождения отмечает одна из лучших саблисток в истории – Ольга Харлан

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Поздравляем с праздником

Свой день рождения отмечает одна из лучших саблисток в истории – Ольга Харлан

Red Bull Content Pool / Vadym Herasymenko / Wheel Bree

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 сентября, свой день рождения празднует одна из лучших саблисток в истории мира, и безусловно лучшая в своем деле нашего государства Ольга Харлан.

Напомним, что Ольга Харлан является Олимпийской чемпионкой и 3-кратным призером ОИ. Также она является 6-кратной чемпионкой мира и 9-кратным призером ЧМ.

Желаем наши спортсменки здоровья, мира и новых свершений во благо Украины!

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В статье: Ольга Харлан
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