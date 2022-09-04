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ЧМ-2023 по пулевой стрельбе отобрали у России

Другие виды
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Просто гениальное решение

ЧМ-2023 по пулевой стрельбе отобрали у России

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира по пулевой стрельбе отобрали у россии. Решением исполнительного комитета Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) он состоится в столице Азербайджана – Баку.

Соревнования должны были состояться в 2022 году, но они были перенесены из-за допингового скандала с участием россиян.

О причинах перенесения чемпионата мира не сообщается.

Напомним, что ранее определился хозяин ЧМ-2025 по художественной гимнастике.

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