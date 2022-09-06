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Олег Плотницкий: Становится немного легче играть, когда слышишь украинский язык и видишь наш флаг
Капитан поделился своими эмоциями
Фото: cev.eu / Автор неизвестен
Капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий поделился эмоциями от победы над Нидерландами (3:0) в 1/8 финала чемпионата мира-2022.
"Я чуть не заплакал. Это нереально. Это победа для всей страны, она очень важна. В нас не все верили, но многие и верили, говорили, что мы можем побороться. Думаю, что эта команда доказала, что может не только бороться, но и выигрывать Здесь так хорошо сыграли, не только забивали, подавали, но и играли как одна команда. Всегда чувствуется поддержка на протяжении всех матчей, что люди нас смотрят, не только перед, но и после игры. На трибунах было где-то 200 украинцев и когда ты слышишь украинский язык, видишь наш флаг - становится немного легче играть", - приводит слова Плотницкого Суспильне Спорт.
Напомним, что сборная Украины по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2022.
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