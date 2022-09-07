Михаил Мельник: Сборная Словении всегда амбициозная

Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник рассказал, чего ожидает от четвертьфинала чемпионата мира.

- Михаил Григорьевич, что вы думаете о нашем сопернике в 1/4 финала чемпионата мира – сборной Словении?

– Эта команда очень сильная. Они хорошо готовы физически. Сборная Словении всегда амбициозная, два предыдущих чемпионата Европы были в финалах. Думаю, что домашние трибуны, атмосфера будут больше давить именно на них. Мы же понимаем, если даже наша команда не победит, хотя не хочется об этом думать – никто у нас не бросит камнями. Мы уже показали достойный результат.

- Поделитесь, пожалуйста, впечатлением от невероятной победы над Нидерландами.

– Я после победы над Нидерландами подошел к Угису Крастиньшу и сказал, что он настоящий профессор. Угис полностью обыграл тренера оппонентов. У нас был отличный прием в матче против Нидерландов, также атака первым темпом. Все игроки сборной продемонстрировали самый высокий класс.

– Кого бы из игроков вам хотелось бы отметить?

– В матче против сборной Нидерландов невозможно выделить кого-то одного, надо отмечать всех. Это была отличная командная игра. Если в предыдущих матчах, возможно, где-то больше тянул Олег Плотницкий, то вчера нет, был идеально слажен командный механизм. Подобные матчи демонстрируют настоящий уровень сборной.

- Как вы думаете, что является основной причиной такого результата сборной Украины?

– У нас была очень качественная и длительная подготовка к чемпионату мира. Тренировались в Латвии, Эстонии, Польше. Теперь мы видим результаты. Благодарим международную федерацию волейбола за помощь, они организовали нам тренировочный процесс накануне соревнований. Также отдельно хочу отметить и поблагодарить НОК Украины во главе с Сергеем Бубкой, они все время поддерживали нас финансово, были на связи с международной федерацией, министерством молодежи и спорта. Сергей Назарович лично участвовал в зум-конференциях. Международная федерация хвалила нашу волейбольную сборную, это было еще до того, как мы начали показывать результаты. Еще раз спасибо всем: НОК Украины, Министерству молодежи и спорта, Международной федерации волейбола. Они все приложили существенные усилия в результаты нашей команды.

- Михаил Григорьевич, расскажите о физическом состоянии команды накануне четвертьфинала, будут ли словенцы иметь преимущество в этом?

- То, что у словенцев было на три дня больше отдыха – не поможет им. У нас опытный тренерский штаб и ребята находятся в хорошем физическом тонусе.

– Вы замечаете рост поддержки украинской команды?

– Да, приятно, что много внимания к нашей команде на чемпионате мира. С ребятами фотографируются, берут автографы. Просят найти билеты на матчи, постоянно проводятся интервью. Это приятно заряжает сборную на новые победы.

- Команда и вы лично осознаете, насколько серьезен этот результат, и добавляет ли это вдохновение сборной?

- Исторический выход в восемь лучших сборных мира – это огромное событие для украинского спорта. Вся команда понимает это и хочет только улучшить результат. Особенно в такое сложное время для Украины. Верим, что успешная игра нашей сборной придает настроение украинцам. Команда стремится демонстрировать, что наша нация – мощная по всем направлениям.