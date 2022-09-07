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Словения - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию четвертьфинала ЧМ по волейболу
Словения - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.09.2022 ⋇ Волейбол онлайн на UA-Футбол "
volleyball.ua
Украина – не фаворит этого матча. Но не была им Украина и в 1/8-й против Нидерландов. Тот барьер удалось пройти, так что "сине-желтые" попытаются навязать борьбу и Словении. Это историческая возможность оказаться среди четверки лучших команд планеты.
Матч четвертьфинала чемпионата мира по волейболу состоится в среду, седьмого сентября, в 22:00. Прямую онлайн трансляцию матча обеспечит телеканал УНИАН, а также YouTube-канал "Суспільне: Спорт".
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Волейбол. Четвертьфинал ЧМ
Словения 22:00 Украина
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