Яремчук и Соболь вышли со скамейки запасных. Видео, как Брюгге минимально обыграл Байер в Лиге чемпионов

Это был не очень яркий матч, но "Брюгге" не беспокоился об эстетике. Главным для бельгийской команды был и остается результат. 1:0 над "Байером" – это три очка в копилку, открывающую перед бельгийцами перспективы выхода из группы.

Интересно, что на неделе в Лиге чемпионов проиграли три из пяти германских команд. Смотрите, как страдал "Байер", в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Яремчук и Соболь сыграли немного – вышли на замену на 64-й и 89-й минутах соответственно.

ЛЧ. Группа В. Первый тур

"Брюгге" – "Байер" 1:0

Гол: Силла 42