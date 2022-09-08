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Яремчук и Соболь вышли со скамейки запасных. Видео, как Брюгге минимально обыграл Байер в Лиге чемпионов

Другие виды
(1 голосов)

Брюгге - Байер ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Яремчук и Соболь вышли со скамейки запасных. Видео, как Брюгге минимально обыграл Байер в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Это был не очень яркий матч, но "Брюгге" не беспокоился об эстетике. Главным для бельгийской команды был и остается результат. 1:0 над "Байером" – это три очка в копилку, открывающую перед бельгийцами перспективы выхода из группы.

Интересно, что на неделе в Лиге чемпионов проиграли три из пяти германских команд. Смотрите, как страдал "Байер", в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Яремчук и Соболь сыграли немного – вышли на замену на 64-й и 89-й минутах соответственно.

ЛЧ. Группа В. Первый тур
"Брюгге" – "Байер" 1:0
Гол: Силла 42

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В статье: Брюгге Байер (Леверкузен)
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