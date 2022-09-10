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Польша – первый финалист ЧМ по волейболу. В полуфинале обыграли Бразилию 3:2

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В финале предстоит сыграть с победителем пары Италия – Словения

Польша – первый финалист ЧМ по волейболу. В полуфинале обыграли Бразилию 3:2

Фото: InsideTheGames

UA-Футбол
Новина українською

Определилась первая сборная-участник предстоящего финала чемпионата мира по волейболу среди мужчин. Ею стала национальная сборная Польши, обыгравшая в полуфинале Бразилию со счетом 3:2.

Примечательно, что Польша и Бразилия сыграли в последних двух финалах чемпионатах мира, и оба раза побеждали поляки. В финале Польше предстоит сыграть с победителем пары Италия – Словения.

Италия в последний раз играла в финале ЧМ еще в 20-м веке – в 1998 году. Тогда итальянцы обыграли сборную Югославии. Словения же впервые может стать финалистом чемпионата мира. В случае победы словенцев, финал пройдет между двумя странами-хозяйками турнира.

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В статье: сборная Польши сборная Бразилии волейбол
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