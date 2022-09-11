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Эвенепул выиграл Вуэльту Испании. Украинец Падун – 46-й

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Бельгийский гонщик выиграл 21-дневную гонку

Эвенепул выиграл Вуэльту Испании. Украинец Падун – 46-й

Фото: Yahoo! News

UA-Футбол
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Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул одержал победу в общем зачете соревнования "Вуэльта Испании". Бельгиец из команды "Quick-Step Alpha Vinyl" занял 40-е место на последнем, 21-м этапе гонки.

Единственный украинец, принявши участие в заезде – Марк Падун из команды "EF Education" – сумел занять 46-е место в общем зачете. На последнем этапе гонки он стал лишь 103-м. Лучший финиш украинца на этой "Вуэльте" –пятнадцатое место.

"Вуэльта Испании"

Общий зачет

1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl Team)

2. Энрик Мас (Испания, Movistar)

3. Хуан Аюссо (Испания, UAE Team Emirates)

4. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, Астана Казакстан)

5. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates)

6. Тимен Аренсман (Нидерланды, DSM)

7. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers)

8. Бен О'Коннор (Австралия, АG2R Citroen Team)

9. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education – EasyPost)

10. Джей Хиндли (Австралия, BORA – hansgrohe)

46. Марк Падун (Украина, EF Education – EasyPost)

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В статье: велоспорт Марк Падун Вуэльта
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