Ольга Харлан: Когда побеждаешь, то это тройное счастье, потому что эта победа для страны

Чемпионка Олимпийских игр 2008 года Ольга Харлан рассказала, как относится к победам после начала полномасштабной российско-украинской войны.

"Сейчас вообще трудно одержать эту победу, а когда ее одерживаешь, то это тройное счастье. Это не для тебя, это для страны, родителей, для тех воинов, которые нас защищают, я думаю о них всегда".

Когда мне сказали, что нас приветствуют воины из передовой, которые сейчас на первой линии фронта, смотревшие наш финал, я просто сидела и плакала, потому что я не могла в это поверить. Очень благодарна за то, что они находят время посмотреть, благодарна за то, что они делают. "Бронза" для нас была как "золото".

Во-первых, это первая награда в командном зачете с 2018 года, потому что сейчас мы не в хорошем положении, пытаемся пойти вперед и попасть на Олимпиаду в Париже. Мы не попали в Токио, потому это был для нас удар. Это знаковая для нас медаль была.

Также мы начали работать с новым тренером, он не украинец, а итальянец. Это вообще что-то новое для нас, новая школа, это круто. Я считаю, что такие изменения пойдут нам на пользу. Хочется чуть больше побед, медалей, хочется уехать в Париж. Вообще хочется просто фехтовать в свое удовольствие, потому что сейчас ты борешься со своими эмоциями, с миром, со всем", - сказала Харлан.