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Прометей узнал соперников в Лиге чемпионов
Состоялась жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов по волейболу
Фото: ВК Прометей / Автор неизвестен
В пятницу, 16 сентября, состоялася жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов по волейболу сезона 2022/23.
Действующий чемпион Украины "Прометей" сыграет в одной группе с командами: "Ле-Канна" (Франция), "Монца" (Италия) и "Альба Блаж" (Румыния).
Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов среди женщин является турецкая команда "Вакифбанк".
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