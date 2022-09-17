Сборная Украины по пулевой стрельбе завоевала серебро Чемпионата Европы-2022

Сборная Украины по пулевой стрельбе завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы 2022, который проходит в эти дни в польском Вроцлаве.

Наша команда стала второй по итогам соревнований по стрельбе из малокалиберного пистолета, дистанция 25 м. В финале наши спортсменки в составе Елены Костевич, Анастасии Немец и Оксаны Ковальчук уступили немкам.

Отметим, что всего сборная Украины завоевала 8 медалей (1 золотую, 3 серебряные, 4 бронзовые).