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Сборная Украины по пулевой стрельбе завоевала серебро Чемпионата Европы-2022

Другие виды
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Молодцы, девушки

Сборная Украины по пулевой стрельбе завоевала серебро Чемпионата Европы-2022

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по пулевой стрельбе завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы 2022, который проходит в эти дни в польском Вроцлаве.

Наша команда стала второй по итогам соревнований по стрельбе из малокалиберного пистолета, дистанция 25 м. В финале наши спортсменки в составе Елены Костевич, Анастасии Немец и Оксаны Ковальчук уступили немкам.

Отметим, что всего сборная Украины завоевала 8 медалей (1 золотую, 3 серебряные, 4 бронзовые).

Напомним, что Ярослава Магучих будет бороться за звание лучшей легкоатлетки мира.

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В статье: пулевая стрельба
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