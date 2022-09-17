Сергей Бубка прокомментировал реакцию спортивного сообщества на войну в Украине

Президент НОК Украины Сергей Бубка рассказал о реакции спортивного сообщества на войну в Украине. Его слова цитирует L’Equipe:

"Реакция мирового спортивного сообщества на помощь Украине была невероятной. Когда мне пришлось попросить помощи Олимпийского комитета Турции, они с радостью откликнулись, взяли на себя расходы на тренировочные сборы наших спортсменов, на питание.

То же могу сказать об Олимпийском комитете Румынии, который я просил принять наших спортсменов в марте в преддверии чемпионата мира по легкой атлетике.

Когда вы видите то, что происходит, вы не можете чувствовать себя хорошо, вы страдаете. Как можно чувствовать себя хорошо, когда происходит такая катастрофа?" – сказал он.