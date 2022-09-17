Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сергей Бубка прокомментировал реакцию спортивного сообщества на войну в Украине
Мощные слова
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент НОК Украины Сергей Бубка рассказал о реакции спортивного сообщества на войну в Украине. Его слова цитирует L’Equipe:
"Реакция мирового спортивного сообщества на помощь Украине была невероятной. Когда мне пришлось попросить помощи Олимпийского комитета Турции, они с радостью откликнулись, взяли на себя расходы на тренировочные сборы наших спортсменов, на питание.
То же могу сказать об Олимпийском комитете Румынии, который я просил принять наших спортсменов в марте в преддверии чемпионата мира по легкой атлетике.
Когда вы видите то, что происходит, вы не можете чувствовать себя хорошо, вы страдаете. Как можно чувствовать себя хорошо, когда происходит такая катастрофа?" – сказал он.
Напомним, что ранее Марта Костюк
Популярное сейчас
- Экс-игрок сборной: Динамо при Луческу в еврокубках - это полный провал
- Самолет и 200 человек. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Клуб АПЛ вот-вот продадут владельцу команды НХЛ из Лас-Вегаса
- Прометей узнал соперников в Лиге чемпионов
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
Новости по теме
- 11:23 Весь спорт Сегодня Украина празднует день физической культуры и спорта, поздравления Гутцайта и Бубки
- 17:40 Украинские "Такого в спорте еще не было" - Гутцайт рассказал, как весь мир помогает украинским спортсменам
- 08:50 Весь спорт Двухкратный олимпийский чемпион: Критика Бубки похожа на политический заказ