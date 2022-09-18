Ольга Харлан: Буду до конца бороться, чтобы россиян не было в спорте

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала, что сделает все для изоляции российских спортсменов от международных соревнований. Ее слова цитирует 24 канал:

"Знаете, это очень важно сейчас, потому что все-таки – это о справедливости. Украинские спортсмены не могут нормально тренироваться, меньшее финансирование выделяется на спорт, их родители под обстрелами, кто-то потерял родных. И если русские спортсмены будут ездить на соревнования – это будет несправедливо. Поэтому каждый должен отвечать за свои поступки. Я считаю, что это коллективная ответственность, которая должна быть. Это важно для украинских и международных федераций. Считаю, что это нужно сейчас. Я знаю, что многие спортсмены поддерживают это.

Я не знаю, как они будут смотреть нам в глаза, и как это будет вообще, потому что это просто недопустимо. Когда говорят, что спорт вне политики, это уже разговоры, которые не работают, когда начинается война, когда гибнут люди. Это уже не оговаривается. Поэтому сейчас должна быть изоляция россиян в любых областях. Когда началась война, мы кричали об этом, просили, умоляли помочь остановить это, сказать что-то. А с той стороны было только молчание. А как мы могли это расценивать как не поддержку войны?

Кое-кто говорит, что боится что-то говорить, но мне все равно, потому что мне звонит мама и говорит, что в 2 километрах от них упал снаряд. Мы сражаемся, чтобы они не выступали в новом сезоне. Буду бороться до конца, чтобы россиян не было на международной арене", – сказала она.