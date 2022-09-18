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Украинская гимнастка Оноприенко остановилась в шаге от медали чемпионата мира

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Победы впереди

Украинская гимнастка Оноприенко остановилась в шаге от медали чемпионата мира

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская гимнастка Виктория Оноприенко заняла 4-е место в финале многоборья в индивидуальном первенстве на чемпионате мира.

Наша спортсменка долго была среди лидеров, однако все испортили ошибки в упражнении с лентой.

Чемпионкой стала итальянка София Раффаэли (133,250), серебро у немки Дарьи Варфоломеевой (132,450), а ТОП 3 замкнула болгарка Стилиана Николова (128,800).

Оноприенко набрала 125,050 балла.

Отметим, что все три призера чемпионата мира-2022 автоматически получили билеты на Олимпиаду-2024.​​​​​​​

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В статье: Виктория Оноприенко
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