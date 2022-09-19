Федерация фехтования Украины направила письмо в FIE с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к турнирам

Федерация фехтования Украины обратилась к временно исполняющему обязанности президента Эммануэля Кациадакиса и других чиновников Международной федерации фехтования (FIE) с призывом отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований на международной спортивной арене.

"Запрет на участие всех российских и белорусских спортсменов во всех международных соревнованиях являлся демонстрацией того, что цивилизованное международное общество против военной агрессии в современном мире".

Также Гутцайт призвал представителей FIE не допустить возвращения российских и белорусских спортсменов в турниры даже под нейтральным флагом.