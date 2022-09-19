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Федерация фехтования Украины направила письмо в FIE с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к турнирам
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Федерация фехтования Украины обратилась к временно исполняющему обязанности президента Эммануэля Кациадакиса и других чиновников Международной федерации фехтования (FIE) с призывом отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований на международной спортивной арене.
"Запрет на участие всех российских и белорусских спортсменов во всех международных соревнованиях являлся демонстрацией того, что цивилизованное международное общество против военной агрессии в современном мире".
Также Гутцайт призвал представителей FIE не допустить возвращения российских и белорусских спортсменов в турниры даже под нейтральным флагом.
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