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Прометей громит Барком, МХП-Винница переиграла Юракадемию

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Состоялись первые матчи Суперлиги

Прометей громит Барком, МХП-Винница переиграла Юракадемию

фото из свободных источников

Новина українською

В Черновцах начался чемпионат Украины по волейболу сезона 2022-2023 годов в мужской Суперлиге. В турнире участвуют 8 команд.

В четверг состоялось два поединка. В первом из них "Прометей" победил "Барком-сборная Украины U-18" (Львов) со счетом 3:0, а во втором ВК "МХП-Винница" из Тростянца оказалась сильнее "Юраакадемии" из Харькова (3:2) .

Чемпионат Украины по волейболу. Мужчины. Суперлига.1 тур

"Прометей" (Днепр) – "Барком-Сборная Украины-U-18" 3:0 (25:17, 25:18, 25:17)

"Юраакадемия" (Харьков) – ПК "МХП-Винница" (Тростянец) 2:3 (25:23, 22:25, 19:25, 25:18, 18:20)

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В статье: ВК Прометей
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