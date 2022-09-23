Сборная Украины выиграла три медали на чемпионате мира-2022 по академической гребле

В финальных соревнованиях на ЧМ-2022 сборная Украины завоевала три медали.

В первый день соревнований украинцы и украинки завоевали только бронзу.

На дистанции 2000 метров одиночек класса PR2 бронзу завоевала Анна Айсанова. Она уступила только Кэтрин Росс из Австралии и Кэти О'Брайен из Ирландии.

Также бронзу взяли Андрей Сивых и Дмитрий Херез. Они соперничали в двойках класса PR3. В смешанных двойках третье место заняли Дарья Котик и Станислав Самолюк.

Напомним, что ЧМ-2022 продлится до 25 сентября.