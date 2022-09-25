России снова запретили участвовать в соревнованиях по санному спорту

Российским спортсменам, а также сборной, был вынесен повторный запрет на участие в международных соревнованиях по санному спорту. Международная федерация санного спорта (FIL) вновь приняла подобное решение.

Еще в начале марта FIL утвердила изначальный бан россиян и белорусов. Однако, уже в апреле Апелляционный суд вернул им право участвовать и принимать решения в организации.

Поэтому, как сообщает сама FIL, в сентябре было созвано еще одно собрание исполнительного комитета, на котором вновь было утверждено решение, что российских и белорусских спортсменов необходимо исключить.