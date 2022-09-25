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России снова запретили участвовать в соревнованиях по санному спорту

Другие виды
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В апреле россиянам разрешил соревноваться апелляционный суд

России снова запретили участвовать в соревнованиях по санному спорту

Фото: Olympics

UA-Футбол
Новина українською

Российским спортсменам, а также сборной, был вынесен повторный запрет на участие в международных соревнованиях по санному спорту. Международная федерация санного спорта (FIL) вновь приняла подобное решение.

Еще в начале марта FIL утвердила изначальный бан россиян и белорусов. Однако, уже в апреле Апелляционный суд вернул им право участвовать и принимать решения в организации.

Поэтому, как сообщает сама FIL, в сентябре было созвано еще одно собрание исполнительного комитета, на котором вновь было утверждено решение, что российских и белорусских спортсменов необходимо исключить.

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В статье: санный спорт
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