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России снова запретили участвовать в соревнованиях по санному спорту
В апреле россиянам разрешил соревноваться апелляционный суд
Фото: Olympics
Российским спортсменам, а также сборной, был вынесен повторный запрет на участие в международных соревнованиях по санному спорту. Международная федерация санного спорта (FIL) вновь приняла подобное решение.
Еще в начале марта FIL утвердила изначальный бан россиян и белорусов. Однако, уже в апреле Апелляционный суд вернул им право участвовать и принимать решения в организации.
Поэтому, как сообщает сама FIL, в сентябре было созвано еще одно собрание исполнительного комитета, на котором вновь было утверждено решение, что российских и белорусских спортсменов необходимо исключить.
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