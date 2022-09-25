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Дефлимпийская сборная Украины взяла шесть медалей на ЧМ по шахматам

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Женская сборная взяла золото в общем зачете

Дефлимпийская сборная Украины взяла шесть медалей на ЧМ по шахматам

Фото: Національний комітет спорту інвалідів України

UA-Футбол
Новина українською

Завершился чемпионат мира-2022 по шахматам для людей с нарушением слуха, который проходил в Варшаве. Сборная Украины выступила чрезвычайно удачно, завоевав целых шесть различных медалей.

Особенно сильно сыграли украинские шахматистки – только они и брали индивидуальные награды. Татьяна Бакланова сумела взять золото в блице, Наталья Мироненко – серебро. Алина Алгузова также завоевала серебро, но в открытой категории. У Инги Аблогиной – бронза.

В командном же зачете украинки стали лучшими на соревновании, и получили золото. В составе команды: Бакланова, Мироненко, Осипова и Гончар. Мужская же сборная взяла серебро в командном зачете. Ее участники: Филлипских, Овчаров, Заболотный, Мусиенко, Колба.

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В статье: шахматы сборная Украины по шахматам
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