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Победитель Вуэльты Эвенепул и чемпионка Тур де Франса Ван Влёйтен выиграли групповые гонки на ЧМ-22 по велоспорту
Результаты ЧМ
Фото: CNN
В Вуллогонге, Австралия, состоялись групповые гонки среди мужчин и женщин в рамках чемпионата мира-2022 по велоспорту.
В мужском соревновании победителем стал бельгиец Ремко Эвенепул. Именно он победил на испанской Вуэльте в этом году.
Победительницей же женской гонки стала нидерландка Аннемик Ван Влёйтен. Она в 2022 году уже успела выиграть Джиро Д`Италия, а также первый в истории женский Тур де Франс.
Групповые гонки
Мужчины
1. Ремко Евенепул (Бельгия)
2. Кристоф Лапорт (Франция)
3. Майкл Мэттьюс (Австралия)
Женщины
1. Аннемик Ван Влёйтен (Нидерланды)
2. Лотте Копецки (Бельгия)
3. Сильвия Персико (Италия)
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