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Украина взяла еще две медали на ЧМ по академической гребле
Парагребцы выиграли золото и бронзу
Фото: Інтерфакс-Україна
Завершился чемпионат мира-2022 по академической гребле, который проходил в чешском Рачице. Сборная Украины в последний день соревнований сумела взять еще две медали – золото и бронзу.
Парагребец Роман Полянский победил в одиночном заплыве среди мужчин, а парагребчиня Анна Шеремет взяла бронзу в одиночном среди женщин. Полянский сумел победить, показав наилучшее время на чемпионатах мира в подобной дисциплине. Медаль Шеремет же является первую в истории Украины в её дисциплине.
Таким образом, сборная Украины собрала за чм-2022 по академической гребле семь медалей. Пять бронзовых и две золотых. Золото, помимо Полянского, также взяли Светлана Богуславская и Ярослав Коюда. Они выиграли парный микст.
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