Российские велогонщики и тренер получили повестки в военкомат

Президент федерации велоспорта россии Вячеслав Екимов рассказал, что представители сборной россии по велоспорту получили повестки в военкомат.

"У нас повестки получили три спортсмена и тренер сборной", – сказал Екимов.

В свою очередь федерация велоспорта России запросила отсрочку от мобилизации для всех четырех.