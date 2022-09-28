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Российские велогонщики и тренер получили повестки в военкомат
Отправляют всех
Президент федерации велоспорта россии Вячеслав Екимов рассказал, что представители сборной россии по велоспорту получили повестки в военкомат.
"У нас повестки получили три спортсмена и тренер сборной", – сказал Екимов.
В свою очередь федерация велоспорта России запросила отсрочку от мобилизации для всех четырех.
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Источник:Tribuna
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