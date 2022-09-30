Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Женская сборная Украины по гандболу обыграла Словакию в товарищеском матче
Впереди квалификация на ЧМ-2022
Женская сборная Украины по гандболу готовится к старту квалификации на ЧМ-2023. Уже в первой игре команда Виталия Андронова уверенно обыграла Словакию.
Товарищеский матч
Словакия – Украина 23:30 (15:18)
Матч прошел в напряженной борьбе. Украинки выиграли первый тайм 18:15, на 10-й минуте второго тайма хозяйки сравняли счет (22:22, 23:23). Но команда Виталия Андронова забросила трижды подряд (26:23) и удержала лидерство до конца матча. Наиболее результативной среди украинок стала полусредняя Ирина Глебко (5 голов).
Следующий матч украинская команда проведет против Словакии 1 октября.
Популярное сейчас
- "Звучит как прямое приглашение Альянса вступить в конфликт с рф". Первая реакция россии на заявление Зеленского
- В Запорожье отменили матчи, которые должны были пройти в эти выходные
- Акценты. Почему не бежит Динамо?
- Российские велогонщики и тренер получили повестки в военкомат
- Златан во главе легионов: швед показал кадры своего актерского дебюта
- Конец мыльной оперы? Ванда Нара снова объявила о расставании с Икарди