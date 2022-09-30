Женская сборная Украины по гандболу обыграла Словакию в товарищеском матче

Женская сборная Украины по гандболу готовится к старту квалификации на ЧМ-2023. Уже в первой игре команда Виталия Андронова уверенно обыграла Словакию.

Товарищеский матч

Словакия – Украина 23:30 (15:18)

Матч прошел в напряженной борьбе. Украинки выиграли первый тайм 18:15, на 10-й минуте второго тайма хозяйки сравняли счет (22:22, 23:23). Но команда Виталия Андронова забросила трижды подряд (26:23) и удержала лидерство до конца матча. Наиболее результативной среди украинок стала полусредняя Ирина Глебко (5 голов).

Следующий матч украинская команда проведет против Словакии 1 октября.