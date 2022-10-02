Украинский гимнаст Ковтун победил на Кубке мирового вызова

Украинский гимнаст Илья Ковтун победил на Кубке мирового вызова по спортивной гимнастике (FIG), прошедшем в Сомбатхее (Венгрия).

19-летнему уроженцу Черкасс не смогли составить конкуренцию в свободных упражнениях. Среди восьми представителей финала он получил самую высокую сумму баллов – 14,733.

Напомним, что в августе этого года Ковтун стал серебряным призером чемпионата Европы в Мюнехене (Германия).