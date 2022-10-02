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Украинский гимнаст Ковтун победил на Кубке мирового вызова
Молодец
фото - xsport.ua
Украинский гимнаст Илья Ковтун победил на Кубке мирового вызова по спортивной гимнастике (FIG), прошедшем в Сомбатхее (Венгрия).
19-летнему уроженцу Черкасс не смогли составить конкуренцию в свободных упражнениях. Среди восьми представителей финала он получил самую высокую сумму баллов – 14,733.
Напомним, что в августе этого года Ковтун стал серебряным призером чемпионата Европы в Мюнехене (Германия).
Отметим, ранее украинский боксер Чеботарь
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