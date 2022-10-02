  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Украинская каноистка Бабак стала семикратной чемпионкой мира в марафоне
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинская каноистка Бабак стала семикратной чемпионкой мира в марафоне

Другие виды
(2 голосов)

Наша легенда

Украинская каноистка Бабак стала семикратной чемпионкой мира в марафоне

Запорізька ОДА

UA-Футбол
Новина українською

Украинская каноистка из Энергодара Людмила Бабак в седьмой раз стала чемпионкой мира в марафоне.

Наша спортсменка сделала это в городке Понте-де-Лима (Португалия).

Она одержала победу на дистанции 15,4 км, показав время 1:25.49,80.

"Мой план был выиграть и доказать всем, что на короткой дистанции у меня была просто ошибка, доказать, что я остаюсь "королевой марафона", – сказала Бабак после финиша.

Еще одна украинка Елена Цыганкова остановилась в шаге от ТОП-3.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Людмила Бабак
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде