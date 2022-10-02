Украинская каноистка Бабак стала семикратной чемпионкой мира в марафоне

Украинская каноистка из Энергодара Людмила Бабак в седьмой раз стала чемпионкой мира в марафоне.

Наша спортсменка сделала это в городке Понте-де-Лима (Португалия).

Она одержала победу на дистанции 15,4 км, показав время 1:25.49,80.

"Мой план был выиграть и доказать всем, что на короткой дистанции у меня была просто ошибка, доказать, что я остаюсь "королевой марафона", – сказала Бабак после финиша.

Еще одна украинка Елена Цыганкова остановилась в шаге от ТОП-3.