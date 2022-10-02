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Украинская каноистка Бабак стала семикратной чемпионкой мира в марафоне
Наша легенда
Запорізька ОДА
Украинская каноистка из Энергодара Людмила Бабак в седьмой раз стала чемпионкой мира в марафоне.
Наша спортсменка сделала это в городке Понте-де-Лима (Португалия).
Она одержала победу на дистанции 15,4 км, показав время 1:25.49,80.
"Мой план был выиграть и доказать всем, что на короткой дистанции у меня была просто ошибка, доказать, что я остаюсь "королевой марафона", – сказала Бабак после финиша.
Еще одна украинка Елена Цыганкова остановилась в шаге от ТОП-3.
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