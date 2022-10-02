Илья Ковтун взял второе золото на Кубке мирового вызова по спортивной гимнастике

Украинский гимнаст Илья Ковтун выиграл уже второе золото на Кубке мирового вызова в Сомбатгее, Венгрия. Вчера ему удалось победить в финале соревнования в свободных упражнениях.

Сегодня же Ковтун сумел выиграть и второе золото – на этот раз в упражнениях на параллельных брусьях. Примечательно, что Илья стал единственным финалистом турнира, которому удалось набрать более 15.000 – украинец получил оценку 15.100.

Гимнаст, занявший второе место – японец Гаруки Минори – сумел набрать лишь 14.733 балла. Для Ковтуна же это лишь вторая медаль на Кубках мирового вызова в этом году, поскольку все предыдущие этапы он пропустил.