Ольга Харлан взяла медаль на турнире FIE по фехтованию

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан приняла участие в турнире FIE Flemish Open, который состоялся в Генте, Бельгия. Украинка сумела выйти в финал соревнования, выиграв все предыдущие матчи.

В финале же Харлан противостояла итальянская фехтовальщица Бенедетта Фузетти. По итогам матча Ольга уступила со счетом 12:15. Помимо нее в турнире приняли участие еще три украинки: Юлия Бакастова, Елена Кравацкая и София Головкина.

В последний раз Харлан выигрывала медаль еще на чемпионате Европы по фехтованию в Анталье в 2022 году. Тогда Ольга взяла бронзу в команде. Украинка является четырехкратной медалисткой Олимпийских игр.