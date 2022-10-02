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Ольга Харлан взяла медаль на турнире FIE по фехтованию
Первое выступление украинки в текущем сезоне
Фото: Red Bull
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан приняла участие в турнире FIE Flemish Open, который состоялся в Генте, Бельгия. Украинка сумела выйти в финал соревнования, выиграв все предыдущие матчи.
В финале же Харлан противостояла итальянская фехтовальщица Бенедетта Фузетти. По итогам матча Ольга уступила со счетом 12:15. Помимо нее в турнире приняли участие еще три украинки: Юлия Бакастова, Елена Кравацкая и София Головкина.
В последний раз Харлан выигрывала медаль еще на чемпионате Европы по фехтованию в Анталье в 2022 году. Тогда Ольга взяла бронзу в команде. Украинка является четырехкратной медалисткой Олимпийских игр.
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