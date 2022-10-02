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Определились все команды-участницы второго раунда женского ЧМ по волейболу

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В первом раунде вылетели восемь команд

Определились все команды-участницы второго раунда женского ЧМ по волейболу

Фото: Xinhua

UA-Футбол
Новина українською

Завершился первый этап чемпионата мира-2022 по волейболу среди женщин. Определились все команды-участницы второго раунда. После первого раунда вылетели восемь сборных.

Среди команды, покинувших турнир: Кения, Камерун, Южная Корея, Хорватия, Болгария, Казахстан, Чехия и Колумбия. Оставшиеся сборные будут разделены на две группы по восемь команд: E и F.

Состав группы E:

Италия, Китай, Бельгия, Япония, Бразилия, Нидерланды, Пуэрто-Рико, Аргентина

Состав группы F:

Сербия, США, Турция, Тайланд, Доминиканская Республика, Польша, Канада, Германия

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В статье: волейбол
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