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Определились все команды-участницы второго раунда женского ЧМ по волейболу
В первом раунде вылетели восемь команд
Фото: Xinhua
Завершился первый этап чемпионата мира-2022 по волейболу среди женщин. Определились все команды-участницы второго раунда. После первого раунда вылетели восемь сборных.
Среди команды, покинувших турнир: Кения, Камерун, Южная Корея, Хорватия, Болгария, Казахстан, Чехия и Колумбия. Оставшиеся сборные будут разделены на две группы по восемь команд: E и F.
Состав группы E:
Италия, Китай, Бельгия, Япония, Бразилия, Нидерланды, Пуэрто-Рико, Аргентина
Состав группы F:
Сербия, США, Турция, Тайланд, Доминиканская Республика, Польша, Канада, Германия
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