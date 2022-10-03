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Мотор с минимальным счётом уступил Балингену

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Наша команда снова уступила

Мотор с минимальным счётом уступил Балингену

Фото: ГК Мотор / Автор неизвестен

Новина українською

"Мотор" не сумел одержать победу во втором матче Бундеслиги-2.

С разницей в 1 мяч запорожцы уступили "Балингену" (32:33). Самыми результативными игроками стали украинцы Игорь Турченко (8 мячей) и Дмитрий Горига (7 мячей).

Бундеслига-2

"Мотор" – "Балинген" 32:33 (16:17)

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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Источник:
XSport.ua

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