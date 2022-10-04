Гутцайт отреагировал на слова Илона Маска

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в эфире ТСН прокомментировал высказывание Илона Маска, который предлагает отказаться от Крыма.

"Я уверен, что всю Украину возмутили его слова. Потому что то, что он написал – мы это не воспринимаем. Я уверен, что все украинцы не воспринимают.

Мы не будем обращать на это внимание. Будем работать и делать все, чтобы мы выиграли и закончили эту войну. И вернули все наши территории."