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Гутцайт отреагировал на слова Илона Маска

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Министр молодежи и спорта рассказал, что думает по этому поводу

Гутцайт отреагировал на слова Илона Маска

https://www.pravda.com.ua

Новина українською

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в эфире ТСН прокомментировал высказывание Илона Маска, который предлагает отказаться от Крыма.

"Я уверен, что всю Украину возмутили его слова. Потому что то, что он написал – мы это не воспринимаем. Я уверен, что все украинцы не воспринимают.

Мы не будем обращать на это внимание. Будем работать и делать все, чтобы мы выиграли и закончили эту войну. И вернули все наши территории."

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В статье: Вадим Гутцайт
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