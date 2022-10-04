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Гутцайт отреагировал на слова Илона Маска
Министр молодежи и спорта рассказал, что думает по этому поводу
https://www.pravda.com.ua
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в эфире ТСН прокомментировал высказывание Илона Маска, который предлагает отказаться от Крыма.
"Я уверен, что всю Украину возмутили его слова. Потому что то, что он написал – мы это не воспринимаем. Я уверен, что все украинцы не воспринимают.
Мы не будем обращать на это внимание. Будем работать и делать все, чтобы мы выиграли и закончили эту войну. И вернули все наши территории."
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