Ольга Саладуха: Не согласилась бы стать министром спорта Украины

Народный депутат Украины и бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха заявила в комментарии YouTube-каналу "Цікаво", что ее не интересует должность министра молодежи и спорта.

"Сейчас бы не согласилась стать министром спорта, потому что это такая должность, в которую нужно прийти. Это больше менеджерская должность, надо разбираться в этом.

Я еще хочу сделать некоторые добрые дела в должности народного депутата Украины. А потом уже будем общаться о министерстве, но точно не сейчас.