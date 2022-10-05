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Ольга Саладуха: Не согласилась бы стать министром спорта Украины
Спортсменка заявила, что пока ещё рано
instagram.com/olga_saladukha
Народный депутат Украины и бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха заявила в комментарии YouTube-каналу "Цікаво", что ее не интересует должность министра молодежи и спорта.
"Сейчас бы не согласилась стать министром спорта, потому что это такая должность, в которую нужно прийти. Это больше менеджерская должность, надо разбираться в этом.
Я еще хочу сделать некоторые добрые дела в должности народного депутата Украины. А потом уже будем общаться о министерстве, но точно не сейчас.
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