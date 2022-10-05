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Сборная Украины примет участие во Всемирных автоспортивных играх

Другие виды
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Пожелаем победы

Сборная Украины примет участие во Всемирных автоспортивных играх

Фото: fau.ua

Новина українською

С 26 по 30 октября в Марселе пройдут Всемирные автоспортивные игры.

В этих соревнованиях примет участие и Украина. Вот уже два года подряд в 2020 и 2021 годах турнир не мог состояться из-за пандемии коронавируса.

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