Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины примет участие во Всемирных автоспортивных играх
Пожелаем победы
Фото: fau.ua
С 26 по 30 октября в Марселе пройдут Всемирные автоспортивные игры.
В этих соревнованиях примет участие и Украина. Вот уже два года подряд в 2020 и 2021 годах турнир не мог состояться из-за пандемии коронавируса.
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Есть погибшие. Стали известны последствия ударов по Белой Церкви и Запорожью
- "Чтобы нанести ответный удар". стремоусов объяснил неудачи армии рф на Херсонском направлении
- Ренн - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Ольга Харлан взяла медаль на турнире FIE по фехтованию
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- Сурок-прорицатель Тимка пережил российскую оккупацию на Харьковщине
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet