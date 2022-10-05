Галичанка одержала победу в матче третьего круга польской Суперлиги

В матче третьего тура Суперлиги львовская "Галичанка" обыграла "Урбис" 33:25.

После стартового свистка гандболистки обеих команд искали щели в защите друг у друга, но ближе к середине польская команда сумела переломить ход встречи. После перерыва наша команда уступала с разницей в три мяча.

Во втором тайме украинки собрались и сумели не только выйти вперед, но довести матч до победы.