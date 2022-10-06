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Мотор узнал соперников по групповому этапу Европейской лиги

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Пожелаем команде удачи

Мотор узнал соперников по групповому этапу Европейской лиги

Handball club Motor Zaporozhye

Новина українською

6 октября прошла жеребьевка группового этапа Европейской лиги EHF, в которой сыграет и украинский "Мотор".

Наша команда оказалась в группе D и померится силами с "Фюхсе Берлин" (Германия), "Бидасоа" (Испания), "Агуаг Санташ" (Португалия), "Скаденборг-Орхус" (Дания) и "Еврофарм Пелистер" (Северная Македония).

Групповой этап начнется 25 октября. Напомним, что только четыре лучших команды группы выйдут в стадию 1/8 финала турнира:

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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