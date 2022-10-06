Мотор узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы

6 октября прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в которой сыграет и украинский "Мотор".

Наша команда оказалась в группе D и померится силами с "Фюхсе Берлин" (Германия), "Бидасоа" (Испания), "Агуаг Санташ" (Португалия), "Скаденборг-Орхус" (Дания) и "Еврофарм Пелистер" (Северная Македония).

Напомним, что только четыре лучших команды выйдут в стадию 1/8 финала турнира: