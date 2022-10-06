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Женская сборная Бразилии по волейболу легко справилась с Пуэрто-Рико на ЧМ-2022

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Гости не выиграли ни единой партии

Женская сборная Бразилии по волейболу легко справилась с Пуэрто-Рико на ЧМ-2022

фото из свободных источников

Новина українською

На чемпионате мира по волейболу среди женских команд начались матчи группового этапа. Во 2-м туре в группе Е сборная Бразилии в трёх сетах обыграла команду Пуэрто-Рико.

Самым результативным игроком матча стала центровая сборной Бразилии Ана да Силва, на счету которой 16 очков.

Бразилия одержала шестую победу на чемпионате мира и занимает второе место в группе E, уступая команде Италии, на счету которой также шесть побед в семи матчах, но больше очков.

Волейбол. Чемпионат мира. Женщины
Группа Е. 2-й тур. Роттердам, Нидерланды

Бразилия – Пуэрто-Рико – 3:0 (25:11, 25:13, 25:15).

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