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Женская сборная Бразилии по волейболу легко справилась с Пуэрто-Рико на ЧМ-2022
Гости не выиграли ни единой партии
фото из свободных источников
На чемпионате мира по волейболу среди женских команд начались матчи группового этапа. Во 2-м туре в группе Е сборная Бразилии в трёх сетах обыграла команду Пуэрто-Рико.
Самым результативным игроком матча стала центровая сборной Бразилии Ана да Силва, на счету которой 16 очков.
Бразилия одержала шестую победу на чемпионате мира и занимает второе место в группе E, уступая команде Италии, на счету которой также шесть побед в семи матчах, но больше очков.
Волейбол. Чемпионат мира. Женщины
Группа Е. 2-й тур. Роттердам, Нидерланды
Бразилия – Пуэрто-Рико – 3:0 (25:11, 25:13, 25:15).
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