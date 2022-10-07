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Украинец Шмуратко попал в топ-6 по итогам Challenger Finlandia Trophy-2022
Украинец проделал большую работу
Фото: Sport.ua
7 октября завершился Challenger Finlandia Trophy-2022, который проходил в Финляндии.
Лучшим среди украинцев стал Иван Шмуратко, финишировавший с шестым результатом.
Он получил 216,25 баллов.
В свою очередь Кирилл Марсак и Михаил Рудковский заняли 18-е и 20-е место соответственно.
Победу одержал Чха Чжун Хван из Южной Кореи.
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