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Украинец Шмуратко попал в топ-6 по итогам Challenger Finlandia Trophy-2022

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Украинец проделал большую работу

Украинец Шмуратко попал в топ-6 по итогам Challenger Finlandia Trophy-2022

Фото: Sport.ua

Новина українською

7 октября завершился Challenger Finlandia Trophy-2022, который проходил в Финляндии.

Лучшим среди украинцев стал Иван Шмуратко, финишировавший с шестым результатом.

Он получил 216,25 баллов.

В свою очередь Кирилл Марсак и Михаил Рудковский заняли 18-е и 20-е место соответственно.

Победу одержал Чха Чжун Хван из Южной Кореи.

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В статье: Иван Шмуратко
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