Украина примет участие в Играх Непокоренных-2023

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина подписала Кодекс стран-участниц и засвидетельствовала желание Украины участвовать в Играх Непокоренных Dusseldorf 2023.

Отметим, что в марте 2022 года Invictus Games Foundation направило Минветеранов приглашение для 24 спортсменов и проект Кодекса.

Кодекс стран-участниц в Играх Непокоренных Dusseldorf 2023 – это сборник правил, регулирующих проведение Игр. В соответствии с ним, ценностями Игр являются командная работа, расширение возможностей, признание друг друга, преданность, уважение и мужество. Также отмечены правила и критерии проведения отбора и категоризации, правила брендирования и оформления спортивной формы.

Подписание Кодекса стало положительным ответом на участие в Играх Непокоренных. Украина официально объявила о намерениях участвовать в следующих соревнованиях.

Участие украинской сборной в Играх Непокоренных Dusseldorf 2023 – бесценные знания для развития системы спортивной реабилитации раненых ветеранов войны и военнослужащих в Украине.

В Играх Непокоренных 2023, которые пройдут в немецком Дюссельдорфе с 9 по 16 сентября 2023 года, примет участие 21 страна-участница, в том числе две новые страны – Израиль и Колумбия. Украина будет представлена ​​на Играх Непокоренных Dusseldorf 2023 командой из 24 спортсменов из числа военнослужащих и ветеранов российско-украинской войны, получивших ранения.

Отметим, что в августе 2022 года украинская сборная впервые приняла участие в Играх Воинов 2022, проходивших в городе Орландо, штат Флорида, США, и завоевала 85 медалей разного сорта в индивидуальных видах спорта и одно командное серебро в волейболе сидя.